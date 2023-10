FAKTIKONTROLL | Võltsdokumendiga levib vale, et Biden eraldas Iisraelile kaheksa miljardit dollarit sõjapidamiseks

Artiklis jagab autor kuvatõmmist Valge Maja memost, millel näib olevat Biden volitanud välisminister Antony Blinkenit suunama abi kuni 8 miljardi dollari ulatuses. Abi olevat ajendatud nädalavahetuse jooksul eskaleerunud sõjtegevusest Lähis-Idas, mil Hamasi terrorirühmitus ründas Iisraeli.

Artikli juures on ka kirjas “kommentaatorite väited“, et Ukrainale mõeldud abirahad suunatakse nüüd edasi Iisraelile.

Faktid

See väga populaarne dokument on võltsing, kinnitas Valge Maja pressiesindaja Sean Savett esmaspäeval.

Tegelik dokument pärineb tänavu aasta suvel tehtud otsusest Ukrainale sõjalist abi saata.

Küll aga kinnitas Biden Iisraeli peaministrile, et Iisraeli tugevdamiseks on abi teel.

Faktikontrollijad üle maailma on dokumendi ehtsuse ümber lükanud. Näiteks faktikontrolli väljaanne Lead Stories ja Associated Press faktikontroll , kellest viimane päris aru ka Valgelt Majalt. Valge Maja pressiesindaja Sean Savett kinnitas, et sellist dokumenti ei eksisteeri.

Valgel Majal on avalik dokumendiregister, kus on memod “Presidendi tegevuste“ kohta. Kasutades sama pealkirja, mis on eestineni artiklis oleval kuvatõmmisel, andis see viis tulemust , kuid ükski neist ei vastanud artiklis olevale memole ja ükski neist ei olnud postituse kuupäevast 7. oktoober 2023.

Küll aga on võimalik leida 25. juulist 2023 pärinev memo , mis on peaaegu identne väidetava dokumendiga, kuid selles kirjeldatakse Ukrainale antavat abi, summas 400 miljonit dollarit.

Küll aga on USA president Iisraelile toetust väljendanud ning maininud ka võimalikku abi. Näiteks tego Biden nädalavahetusel telefonikõne Iisraeli presidendile Benjamin Netanyahule, milles ta kordas, et abi Iisraeli tugevdamiseks on teel. Konkreetsest rahasummast juttu ei olnud.

Otsus: Vale. USA ei ole lubanud Iisraelile kaheksa miljardit dollarit abi saata. Liikvel olev dokument on manipuleeritud. Originaal keskendub hoopis Ukrainale ja summa on kordades väiksem.