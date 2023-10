JUHTKIRI | Õiglase ülemineku fondist on vähe abi

Ida-Virumaa majanduslik perspektiiv pole tükk aega olnud nii vilets kui praegu. Esiteks, tavalistele hädadele on lisandunud Vene piiri sulgumine – tervest Eestist on saanud tupik ja Ida-Virumaast veel eriti. Teiseks, õiglase ülemineku fondist, millest nii EL kui ka Eesti valitsused on viimastel aastatel palju rääkinud, ei paista Ida-Virumaale suurt tuge olevat – see võib hoopis suuresti kasutamata jääda. Viru Keemia Grupi (VKG) nõukogu liige Kristjan Piilmann ütleb tänases Eesti Päevalehes, et selle tingimused on liiga bürokraatlikud, tähtajad liiga lühikesed ja suurinvesteeringud selle fondi rahastusele ei kvalifitseeru.