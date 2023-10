FAKTIKONTROLL | Vana video Iisraeli sõjalennuki transportimisest ei ole seotud käimasoleva Iisraeli-Hamasi sõjaga

Portaal Eestinen avaldas 7. oktoobril artikli pealkirjaga “VIDEO: Iisrael hakkas baasidest viima välja lennukeid F-16 kartuses, et need võetakse üle“. Artiklisse on lisatud kuvatõmmis videost, mis on väidetavalt seotud käimasoleva Hamasi rünnakuga Iisraeli vastu.