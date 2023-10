Sekundite mäng elu ja surma peale. Harjumaa küla elanikud peavad kihutavate autode vahelt bussile jooksma

Bussiga sõitjate statistika põhjal saab järeldada, et iga päev mängib Leholas bussi peale minnes või sealt tulles oma eluga 40 last ja täiskasvanut ning kokku on ligi 15 000 ohtlikku teeületust aastas.

Seega on inimestel üksnes mõni väga napp hetk, et autode vahelt läbi sööstes bussi peale minna ning kooli, tööle või poodi sõita. Neljapäeva, 12. oktoobri hommikul bussipeatust jälgides nägi Eesti Päevaleht kolme ohtlikku teeületust. Kaks bussi peale hilinevat poissi sööstsid üle tee, kui buss juba väljasõiduks suunatuld vilgutas. Samal ajal lähenes poistele autode kolonn. Üks väike tüdruk jooksis seljakotiga üle tee nii, et lähenev auto jäi ainult mõnekümne meetri kaugusele.

Liiklus ei jaotu ööpäeva tundidele võrdselt. Eesti Päevalehe vaatlus näitas, et tööpäevahommikul vahemikus kella poole kaheksast kella kaheksani sõidab bussipeatusest viie minuti jooksul mööda keskmiselt 44–50 autot. Bussipeatust ja elumaju eraldaval maanteel on lubatud sõita kiirusega 90 km/h ehk pea kõik sõidavad sajaga nagu ikka. Üks poolteise- kuni kahetonnine mürsk kihutab hommikusel tipptunnil bussipeatusest mööda iga 10–30 sekundi tagant. Maanteel on kaks sõidurada ja kiirelt sammuja ületab tee 12 sekundiga.

Lehola küla asub Keila-Haapsalu maantee ääres ja just maantee ääres on küla ainus bussipeatus, kust saab sõita pealinna poole. Liiklustihedus on sel maanteel aastate jooksul pööraselt kasvanud. Praegu vuhiseb Lehola bussipeatusest ööpäevas mööda 4800 autot, seitse aastat tagasi oli neid 700 võrra vähem.

Lehola ja lähedalasuvate külade elanikud on ühel ajal raevus ja pisarates. Nad on 2014. aastast nurunud, luninud ja peaaegu põlvili palunud, et ohtlik teeületuskoht ümber ehitataks. Transpordiamet möönab, et Lehola bussipeatuse ümbrus tuleks ümber ehitada, aga samal ajal kehitab õlgu: raha ei ole.

„Mina oleksin paar aastat tagasi seal äärepealt auto alla jäänud, kui tulin töölt ja läksin üle tee, aga mul kukkus kott õlalt maha. Võtsin selle üles ja korjasin ära tulnud helkuri ka üles, aga selle mõne sekundiga oli Keila poolt tulnud auto juba nii lähedal, et ma tundsin tuulepuhangut, kui ta must mõne sentimeetri kauguselt mööda vuhises. Ja see juht lasi mulle signaali! Nagu ma oleksin seal keset teed niisama vabatahtlikult seisnud!“ räägib Karmen.

Kohalikud on teeületusega väga hädas. „Hommikuti seisan ikka tihti teeservas, et saaksin sõiduteed ületada, aga liiklus on tihe ja autodel ikka kiirus sees. Kui näen sõidukit Keila suunast tulemas, ei julge teele astuda enam, sest mine tea, järsku libisen ja kukun, aga sellise kiirusega sõitvat autot pole võimalik kohe ju pidurdada,“ räägib Lehola pensionär Aino.

Leholas ei ole poodi. See tähendab, et autota elanikud peavad ka lähimasse poodi sõitma bussiga ja sealt naastes raskete kottidega üle tee jooksma. Leholas on üksnes algkool. See tähendab, et põhikoolilapsed liduvad vähemalt kord päevas üle maantee, sest peavad koolis käima näiteks Keilas või Vasalemmas.

„Kirjutasin transpordiametisse, et kas oleks võimalik ka küla vahel kiirus väiksemaks muuta. Nad vastasid, et tänavad pöördumast ja et ristmiku piirkonnas on väiksem sõidukiirus vajalik väiksema nähtavuse tõttu ja kuna on toimunud ettesõite. Veel öeldi, et minu kirjeldatud piirkond bussipeatuse juures on valgustatud ja väga hea nähtavusega ning väiksem sõidukiirus ei ole põhjendatud,“ räägib Rannar.

Objekt on lisatud meil nimekirja, kus ootab pingerea alusel rahastust ohutuma teeületuskoha rajamiseks. Hannes Ristov

Rannar pole aga esimene ega viimane, kes on Lehola bussipeatuse ohtu esile toonud. Kui transpordiamet ehitas 2017. aastal ümber todasama ristmikku, kus hiljem kiiruspiirangut langetati, nägi Lehola külaselts võimalust ka bussipeatuse teeületuskohaga midagi ette võtta.

Külaseltsi juht Kuldar Tammeorg saatis transpordiametisse kirja. Ta tõi ka esile, et sama Keila-Haapsalu maantee läbib Vasalemma, Rummu ja Padise asulat, kus on kiiruspiirangud 50–70 km/h. Miks siis peavad autod Leholast sajaga läbi kihutama?

Transpordiamet pareeris: Lehola külas on majad vaid ühel pool maanteed ja sellepärast ei ole mõtet kiiruspiirangut karmistada. Ameti liikluskorraldaja Hannes Ristov selgitas Tammeorule, et kiiruspiirang mõjub autojuhi käitumisele ainult siis, kui keskkond seda toetab. See tähendab, et autojuht peaks aru saama, et ta sõidab kohas, kus on jalakäijaid. Kuna Lehola külas on majad ainult ühel pool teed ja teisel pool teed on üksnes bussipeatus, siis autojuhid ei saaks aru, et tuleb 50-ga sõita, ja kihutaksid ikkagi. Seega tekiksid veel ohtlikumad olukorrad, sest jalakäijad eeldaksid, et autod sõidavad aeglasemalt.

Ristovil oli Lehola külale ka üks ainult pooleldi halb uudis. „Oleme otsustanud, et ohutuma teeületuskoha rajamine on Lehola küla juures võimalik. Objekt on lisatud meil nimekirja, kus ootab pingerea alusel rahastust ohutuma teeületuskoha rajamiseks,“ teatas ta.

Lehola jäi ootama ja iga päev jooksis endiselt vähemalt 40 inimest oma eluga mängides üle maantee bussi peale.

Lapsi tuleb lihtsalt teed ületama õpetada