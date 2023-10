RAAMATUBLOGI: Venemaa ajaloo karm tõde: kui ukrainlased saavad otsida oma algupära kohast, kus nad tänapäeval elavad, siis venelased mitte

Ei saaks öelda, et Venemaa möödanik siinmail tundmatu oleks, sest sel teemal on raamatuid ilmunud pigem rohkem kui vähem. Ja eks me samas ka tunne idanaabrite ajalugu, ainult et peamiselt alates Peeter Suure aegedest ehk sealtmaalt, kus meiegi impeeriumi osaks saime. Eelnev paraku on kui just mitte must, siis hall auk.