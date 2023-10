RAAMATUBLOGI: Iga Homo sapiens, kui ta on sapiens, võiks uurida oma minevikku

Eelmainitud küsimustele raamatust „Mina, imetaja“ vastust ei saa. Nagu ka paljudele teistele, mis on raamatus püstitatud. Põhjus on lihtne: me ei tea elu tärkamisest ja arengust just ülemäära. On vaid teooriad, millele kinnitust ei leia ilmselt iial. Näiteks sellele, miks meeste ihujuveelid, mis mängivad järglaste tootmisel olulist rolli, paiknevad jalge vahel ehk üsna kõige kaitsetumas kohas selle asemel, et peituda kehaõõnde. Sellest, muide, jutustab raamatu esimene peatükk „Inimeste (munandite) põlvnemine“. Mis näitab, et autor teab, kuidas lugejat köita, sest kes ei tahaks teada, miks need ripuvad? Kuigi kindlat vastust ei saa.