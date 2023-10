FAKTIKONTROLL | Ei, kliimaaktivistid ei kavatse süsiniku jalajälje vähendamiseks miljon koera tappa

“Kliimaaktivistid lubavad tappa miljon koera, et „süsiniku jalajälge vähendada“,“ kirjutas üks Facebooki kasutaja. “Kliimaaktivistid nõuavad nüüd miljonite koerte tapmist üle maailma, et vähendada nende liha söömisest tekkivat süsiniku jalajälge,“ jätkas ta. Tegemist on valega, mis sotsiaalmeedias ringleb.

Väide ringles ingliskeelses alternatiivmeedias mullu novembris, mil vandenõuteooriaid levitav lehekülg News Punch, avaldas loo pealkirjaga “Kliimaaktivistid lubavad tappa miljoneid koeri, et „süsiniku käpajälge vähendada“”. Artikli pealkirja all seisab ka märge “Fact-checked“ ehk “faktid on kontrollid“, mis peaks viitama artikli korrektsusele. Nii see aga pole.“