„Peaasi et kontakt ei kaoks.“ Kõne päästekorraldajaga päästis noore inimese elu

Oktoober on vaimse tervise kuu. Iga inimese suitsiidile kaotamine on liiga palju, rääkimata laste surmast. Õnneks on aga juhtumeid, kus rääkimine aitab hullema ära hoida. „Koos saame teha seda, et igaüks võtaks rohkem vastutust, võtaks tõsiselt, kuulaks, sekkuks, otsiks abi ja kutsuks abi,“ ütleb kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.