FAKTIKONTROLL | Ei, Netanyahu postitatud foto surnud lapsest ei olnud algselt kutsikapilt

Järgmisel päeval levisid sotsiaalmeedias postitused, milles väideti, et vähemalt üks neist fotodest on võlts. “Siin on originaalfoto, nad kasutasid aluseks päästetud kutsika fotot ja genereerisid AI-ga [tehisaru – toim] ülejäänu,“ seisab viraalseks läinud postituses.

Väide, et Netanyahu postitatud foto surnud lapsest olevat võltsitud, jõudis ka kohalikku portaali.

“Ben Shapiro, Ameerika ajakirjanik ja The Daily Wire’i peatoimetaja, postitas oma X-lehel foto väidetavalt põletatud imiku surnukehast neljakümne hulgas, mida ajakirjanikud (kes hiljem oma sõnu tagasi võtsid) ütlesid. Ütles ka Biden. Ja peale Bideni ja Shapiro ei näinud õnneks keegi teisi imikuid,“ kirjutas portaal Eesti Eest! 16. oktoobri artiklis.

“Lugejad kontrollisid aga kohe fotot ja selgus, et pilt on genereeritud graafilise närvivõrgu abil. Algselt oli sellel kujutatud armas koer. Tõde on sõja esimene ohver,“ kirjutas portaal.

Faktid Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ametlik X-i konto postitas 12. oktoobril kolm fotot tapetud lastest.

Järgnenud väide, et üks foto on tehisaruga genereeritud võltsing, ei vasta tõele. Foto surnud lapsest on autentne.

Väidetav originaalfoto “armsast koerast“ on hoopis omakorda süvavõltsing.

Venemeelne USA blogija Jackson Hinkle postitas oma X-i kontole kuvatõmmise AI or Not veebilehe fotoanalüüsi tulemusest, mille järgi olevat foto genereeritud tehisaru abil. AI or Not on teenus, mis määrab arendajate sõnul suure täpsusega, kas pildi on loonud tehisaru või inimene.

Ent ka sellised teenused võivad eksida. “AI or Not võib anda ebatäpseid tulemusi,“ seisab selle veebilehel. Faktikontroll kontrollis sama fotot surnud lapsest AI or Not veebilehel ja sai vastupidise tulemuse – “see on ilmselt inimese loodud“.

AI or Not teenus pole kaugeltki täiuslik. Veel sel suvel võrdles New York Times AI-piltide tuvastamise teenuseid ja leidis, et mõned sellised tööriistad ei anna alati õigeid tulemusi. Seega on loogiline, et ka üht fotot kontrollides ühes ja samas tööriistas võivad kasutajad saada erinevaid tulemusi.

Väidetav originaalfoto “armsast koerast“ läks populaarseks anonüümsest veebifoorumist 4chan. Populaarse postituse kirjelduses seisab: “Siin on originaalfoto, nad kasutasid aluseks päästetud kutsika fotot ja genereerisid AI-ga ülejäänu“.