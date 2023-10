RAAMATUBLOGI: Comissario Brunetti, lammas ubadega ja mõrv Veneetsia klaasitöökojas

Paola oli hommikul midagi rääkinud lambast ja Brunetti hakkas mõtlema paljudest huvitavatest asjadest, mida lambast teha saab. Rosmariini ja mustade oliividega või rosmariini ja teravate tšillipipardega. Ja mis see oli, mis Erizzole väga meeldis: hautis palsamiäädika ja roheliste ubadega? Või lihtsalt valge veini ja rosmariiniga – ja miks kisendas lammas järele rohkem, kui ühegi teise ürdi järele?

Oligi lammas, lammas palsamiäädika ja roheliste ubadega. Antipastot polnud ja järgnes ainult salat. See võis tähendada mitut asja ja Brunetti kasutas söömise ajal oma ametioskusi võimaliku põhjuse väljaselgitamiseks.

Kas oli ta naine olnud nii haaratud mõne teksti lugemisest – Henry James kippus teda õhtusöögiga kõige hooletumaks muutuma – või oli ta halvas tujus, aga seda polnud märgata. Tema lahtine kohver ei seisnud nende voodi peal, seega välistas ta võimaluse, et naine valmistus lihunikuga ära jooksma, kuigi see lammas olnuks enamuse naiste jaoks rohkem kui piisav ajend. Ta läks järgmisele käigule vastu tõusva ootusärevuse ja kasvava lootusega: see võis hõlmata üllatuslikku magustoitu, mida neil polnud tükk aega olnud.