LÜHIINTERVJUU | Tartu2024 juht Kuldar Leis avalikustatud programmist, kriitikast ja rahast: niikuinii kõigile kõik ei meeldi

Ei ole [liiga vähe Tartut]. Pigem on see, et meil on olnud selline tahe, et ürituste korraldajad, kes ise seda soovivad, saaksid ürituse teha nii Tartus kui ka väljaspool Tartut, et nad kataksid suurema piirkonna Lõuna-Eestist. Õnneks on ka nii olnud, et mõni Võru üritus tuleb Tartusse ja vastupidi. Praegu just lugesin, et üht Võru muusikali, mida noored teevad, tahetakse ka Tartusse tuua. Ja kindlasti on ka vastupidi.

Lõuna-Eesti on niikuinii väike ja rahvas käib siin ringi. Pigem on nii, et Tartus endas sooviks pigem arendada kesklinna ja tuua sündmusi keskusesse – ning seda ka Autovabaduse Puiestee täidab.

Kui rääkida veel programmist, siis osad üritused on juba tekitanud resonantsi ja näiteks Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid on tundnud muret, et kas omavalitsused rahastavad nüüd geiparaadi. Kuidas te meeskonnas arutasite selliste ürituste üle, mis juba eos võivad Eestis vastuolu tekitada? Oli seal palju diskussiooni?

Eesmärk oli pakkuda hästi laia spektrit ja pakkuda seda kõigile. Ühtepidi hällist hauani ja teistpidi ka väga erinevate huvidega inimestele. Nii et siin ei saagi võtta ühte või kahte või kümmet üritust kontekstist välja, vaid vaatame programmi tervikuna. Niikuinii kõigile kõik ei meeldi.

Mul on endal hea näide: veel aasta tagasi olin ma muusikalise maitse osas täielik rokipeer, aga tänu kultuuripealinna projektile on mul see vaateväli oluliselt laienenud ja naudin nüüd väga erinevaid kultuurisektoreid.

Mis muusika siis nüüd meeldib, kui rokk enam nii ei tõmba?

Ei, rokk meeldib ikka kõige rohkem (naerab), aga kuulan nüüd ka teistsugust muusikat. Sama on ka teatri ja kunstiga – mida laiem vaade on, seda paremini see aitab maailma mõista.

Kui võtta teemaks raha, siis saan aru, et täna oli seoses rahastusega välja käia ka hea uudis. Kas olete raha juurde saanud?