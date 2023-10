KUULA | Millest lähtuda lapse hooldusõigust ja elatist puudutavates vaidlustes otsust tehes?

Lapse hooldusõiguse ja elatistoetusega seonduvate vaidluste käigus ei tohiks vanemad unustada, et kõige tähtsam on lapse heaolu. Omavahelised lahkhelid tuleks otsuste langetamisel kõrvale jätta, et laps sündmuste keerises võimalikult vähe kannatama peaks. Kahjuks on sageli vastupidi – kui vanemad juba kohtusse jõuavad, on suhted kapitaalselt sassis.