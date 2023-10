RAAMATUBLOGI: Lahe, äge ja ülimalt põnev muinasjutt täiskasvanuile, peategelaseks Botaanik

Craven loob lahedate (pea)tegelastega kriminaalse muinasjutu. Piisavalt ebareaalse, et seda tõsiselt võtta. Aga eks enamus krimkasid on säärased alate „Punamütsikeses“ ja „Seitsmest kitsetallest“ kini kaasajani välja. No mida ses punase mütsiga tüdruku loos tegelikkusega pistmist on, alates sellest, et vanaemadele ei viida kooki, vaid nende juures käivad lapselapsed kooki söömas ja toomas, aga see selleks.

Niisiis on Craveni stooride peamine väärtus tegelased, eelkõige politseiuurija Washington Poe ja analüütik Tilly Bradhaw, kes ei aja taga moosivargaid – need ei paku huvi – sarimõrvareid ja mida hullemaid, seda parem.

Seersant Poe võib oma sõbrad ühe käe sõrmedel üles lugeda, aga pöial jääb ikka alles. Ta on pahur, asotsiaalne, poliitiliselt ebakorrektne kõigi suhtes... Ühesõnaga üsna ebameeldib tüüp, kuid see-eest tõhus. Kui tahad tulemust, suru oma tunded alla ja kutsu kohale poe.

Tema paariline, savant Tilly nohikust arvutifriik, on samavõrd eripärane, ent samuti asotsiaalne. Ta on geenius, keda tuleb ette kord sajandis, kuid selle asemel, et teha akadeemilist karjääri – kehvemal juhul saanuks ta vaid kaks Nobelit – otsustas Tilly asuda jahtima kurjategijaid, mistõttu on tal pärismaailmast vaid ähmane ettekujutus. Ehk siis vatamata laiale silmaringile on Tilly naiivne ja eluvõõras. Küll aga annavad Poe ja Tilly kokku võimsa duo, kelle eest pole targematelgi kurjategijatel pääsu.

Kui enamus politseinikest oleksid viimseni löödud, kui peaksid lahendama perfektset kuritööd, siis tandemil Poe – Tilly tõusevad suunurga topeltüles. Nad on oodanud aastaid mõrvajuhtumit, mida oleks justkui võimatu sooritada, kuid ühtäkki seisavad nad silmitsi kahe säärasega.