Balticconnectori lõhkumises kahtlustatav laev varustab Venemaa kaitsejõude ja on seotud tuumakatsetustega

Teisipäeval mainis mõlemat laeva ka Balticconnectori lõhkumist uuriv Soome politsei. Reedel, 20. oktoobril kinnitas Soome keskkriminaalpolitsei, et Hiina laev NewNew Polar Bear on uurimise fookuses ja merepõhjast leiti ka kahtlane raske ese, mis võis toru lõhkuda.

2022. aasta septembris avaldas väljaanne The Barents Observer , et Sevmorput oli suve ja septembri vältel pendeldanud pidevalt Murmanski ja Novaja Zemlja kaldal asuvate õhuväebaasi Rogatševo ning raketikatsetusteks mõeldud Pankovo piirkonna vahet. Sama õhuväebaasi on omakorda seostatud Burevestniku tuumaraketi katsetustega.