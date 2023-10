FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levivad ohtlikud valed mammograafia kohta

Esiteks olevat 50-60 protsenti tulemustest valed. Teiseks olevat protseduuri käigus saadav radioaktiivsus naitsele ohtlik ja kolmandaks, et naised hoopis saavad protseduuri järel omale vähi.

Statistika Postitust on nädalaga jaganud 75 inimest, kommenteerinud 37 ja postitusele reageerinud 108 inimest. Valepostitus on jõudnud tuhandete Facebooki kasutajateni.

Lisaks ütleb postitaja, et tegemist on koguni nii ohtliku protseduuriga, et Šveitsis keelatakse mammograafia üldse ära. Kõik postituses väidetu on vale.

„Nii et kuritegelik meditsiinimaffia sunnib agressiivselt tervetele naiste iga-aastaseid mammograafiauuringuid, et teha neist kasumlikud patsiendid!!“ kirjutab kasutaja. Postituse lõpus mainib ta, et tegemist on informatsiooniga, mille tõlkis muukeelsest Facebooki postitusest.

Faktid

Mammograafia aitab naistel diagnoosida rinnavähki juba varakult, mis aitab omakorda varajast ravi saada.

Kiirgushulk, mis protseduuri jooksul saadakse, ei ole naisele ohtlik. Ohtlikum oleks vähi diagnoosimata jätmine.

Šveits ei ole protseduuri keelustanud, ka seal kutsutakse naisi vanuses 50-74 sõeluuringule.

Mammograafia ehk rinnavähi sõeluuring on üks väheseid viise, kuidas tuvastada rinnavähki varajases staadiumis ehk ajal, mil sümptomid ei ole veel ilmsed.

Tervise Arengu Instituudi vähi sõeluuringute registri juhi Birgit Merila sõnul on mammograafiline rinnavähi sõeluuring ohutu ja üldiselt valutu viis. „Sellises (varajases - toim.) faasis on aga ka ravi efektiivseim, säästvam ja patsiendid elavad pärast diagnoosi oluliselt kauem.