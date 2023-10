Tõnis Palts: ärge kangutage Kaja Kallast kohalt lahti ajal, mil ta ise end mutta mängib

Kogu Reformierakonna areng on nüüd kulmineerinud sellega, et Kaja Kallase käe all kujundatakse Eestist kõrgete maksude maad. Siim Kallase aegsed põhimõtted on 180 kraadi võrra ümber pööratud. Kui kunagi võis uskuda, et Reformierakond kui ettevõtluse edendamise partei omab ka häid teadmisi rahandusest ja majandusest, siis nüüd on seegi müüt Mart Võrklaeva tegevuse tulemusel lõplikult kokku kukkumas.