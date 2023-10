FOTOD | Jelena Skulskaja esitles maailmakirjandusele pühendatud esseekogu

Autor ei nõustu argentiina kirjaniku, esseisti ning luuletaja Jorge Luis Borgesega, kes väidab, et kogu kirjanduse saab taandada vaid kolmele süžeele. Skulskaja leidis 24 kirjanikku 24 riigist ning selgitab, miks just nemad on tema arvates loonud nn neljanda süžee.