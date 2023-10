FAKTIKONTROLL | Päästjad olevat jõudnud õnnetuspaika alles 45 minutiga. Tegelikult jõudis abi kolm korda kiiremini

Umbes kaks tundi hiljem postitas üks esimesena sündmuskohale jõudnud inimesi Facebooki, et ta aitas naist, „kes läbi klaasi kukkus“. Ta lisas, et abi olevat saabunud alles 45 minutiga.

„Sõidan Jõhvist Rakvere poole. Ilmastikuolud väga halvad, tee peal laupkokkupõrge. Inimene surnud, mõned teepervel agoonias. Olin üks esimesi kohal, hoidsin ühte naist, kes läbi klaasi kukkus. Asetasin ta küljele ja stabiliseerisin ta. Fikseerisin pea, keha. Seal verises mudas läbi saju hoidsin teda asendis, et šokis ennast ise rohkem ei vigastaks. 45 minutit ja tuli abi, tuletõrjujad esimesed, mendid teisena ja siis kiirabi,“ seisab kasutajate Nipi Tiri ja lehe „Nähtud: RAKVERE’s“ 14. oktoobri postituses. (Faktikontroll on toimetanud postituse teksti arusaadavuse huvides.)

„Tuletõrjujad ei pakkunud abi. Põhjenduseks – ma ei oska. Mendid protokollisid ja lennutasid droone, kiirabi lendas laiba juurde. Ja ma mõtlesin, et inimene, keda hoian, sureb, ja mina oma algse meditsiiniliste teadmistega??!! Minge m***i kui te arvate, et meie päästjate väljaõpe vastab rahastusele. Aitäh inimesed kes aitasid!,“ jätkus postitus.

„Esimesena kohale jõudnud Kiviõli päästekomando meeskonnavanem alustas koheselt sündmuskohas luurega [olukorra kaardistamisega - toim] . Esimesena läks ta naisterahva juurde, kes oli maapinnal ja tema juures oli kaks inimest. Viimased andsid teada, et naine on šokis. Meeskonnavanem sai kinnitust, et naine on kontaktivõimeline,“ selgitas Oone.