Neli salapärast hiinlast. Kõik, mida teame Balticconnectori lõhkunud laevast

Avalikult on viidanud sellele tõsiasi, et laev ületas toru täpselt selle purunemise hetkel ning viimase nädala fotod internetis reedavad, et laev on kaotanud ankru, millise leidmisest Soome võimud hiljaaegu avalikkust teavitasid.

Merepõhjast välja tõstetud mitme tonnine metallist ankur on katki ning gaasitoru purustatud suure jõuga, seega on tõenäoline, et Hong-Kongi lipu all sõitnud alusel sellist kõmakat märgati. Eriti veel, et ankur lohises mööda merepõhja kilomeetrite kaupa ning jõudis lõhkuda ka Rootsi ja Eesti sidekaabli.