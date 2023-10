JUHTKIRI | Iisraeli-Palestiina konfliktis ei ole ajaloo õiget poolt

Kirjale allakirjutanud kirjanik ja kunstnik Sanna Kartau aga vastas talle, et kui vaadata külmalt käesoleva konflikti inimohvrite arve, on selge, kelle terror suurem mure on. Samuti pidas ta kohatuks Glikmani toodud paralleeli Iisraeli-Hamasi vahelise ja Venemaa-Ukraina sõja vahel.

Vältigem reljeefseid moraalseid hinnanguid ja ka poole valimist, kui just tingimata ei pea. Selles tülis, erinevalt Venemaa-Ukraina sõjast, ei ole kumbki leer selgelt ajaloo õigel poolel.

Kahjuks on Iisraeli-Palestiina konflikt sedavõrd mitmekihiline ja sügavale ajalukku ulatuv, et võib vaidlema jäädagi, kes on rohkem süüdi. Iisraeli praeguse sõjategevuse põhjus on terroristliku Hamasi 7. oktoobri jõhker rünnak, Hamasi rünnakule selgituse otsijad aga märgivad, Iisraeli juhid on üle 50 aasta tõrjunud ja takistanud kõikvõimalikke otsuseid luua Palestiina riik 1967. aasta piirides ja pealinnaga Ida-Jeruusalemmas. Mõlemale poolele õiguse ja õigustuste otsimisega saab minna ja minnaksegi piibliaegadeni välja.

Kirjale alla kirjutanute mure Gaza tsiviilelanike hukkumise pärast on mõistetav, ent praktikas ehk praeguses sõjategevuses on peaaegu võimatu järgida nõudmist Hamasi ja palestiinlaste vahele võrdusmärki mitte panna. Esiteks on Hamasi taktika kasutada tsiviilelanike ja tsiviilobjekte kilbina. Teiseks ei tohi unustada, et Hamasil on Gazas suur toetus – ta ei eksisteeri ülejäänud ühiskonnast eraldi, vaid toetub sellele.

Ei tasu ehitada naiivseid lootusi (nagu tehti Venemaa sissetungi alguses – et Putini sõjale puudub Vene ühiskonnas laialdane toetus), et Gaza inimesed ise ennast Hamasist vabastavad. Iisraelil pole praegu muud valikut, kui Gazat Hamasi kahjutuks tegemiseks rünnata. Kuigi sellega kaasneb konflikti laienemise oht, tuleb möönda, et Iisraelil on õigus oma eksistentsi kaitsta.

Kokkuvõttes on meie soovitus vähemalt siin Eestis Iisraeli-Palestiina konflikti teemas väga tuliseks mitte minna, vältida reljeefseid moraalseid hinnanguid ja ka poole valimist, kui just tingimata ei pea. Selles tülis, erinevalt Venemaa-Ukraina sõjast, ei ole kumbki leer selgelt ajaloo õigel poolel.