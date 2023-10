Riho Terras: Putinil on soov koos kurjuse telje riikidega muuta maailma julgeolekuarhitekuuri

Me oleme juba näinud, et Venemaa ja Putini režiimi isu on piiritu – Georgia ründamine 2008. aastal, Ukraina ründamine 2014. aastal ning sellele järgnenud täiemahuline pealetung seitse aastat hiljem. Iga kord, kui Venemaa on pääsenud suuremate kahjudeta, on see viinud järgmise agressioonini.