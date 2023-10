Avalik kiri Iisraeli kaitseks: kutsume inimesi seisma vastu väärinformatsiooni levitamisele

Kutsume inimesi üles end harima ja tutvuma ajalooga. See on aluseks oma arvamuse kujundamisele ning valeinfole tugineva propagandaga mitte kaasa minemisele.

Iisrael ei alustanud praegust sõda. 7. oktoobril 2023 ründasid Hamasi terroristid Iisraeli ning piinasid, vägistasid ja tapsid üle 1400 Iisraeli tsiviilisiku, nende hulgas arvukalt lapsi ja vanureid. Vähemalt 224 inimest on siiani Hamasi käes pantvangis ning nende saatus on teadmata. Gaza tsiviilelanike surm ja kannatused on kohutavad. Väljendame oma kõige siiramat kaastunnet selle katastroofilise olukorra suhtes. Kuid ka selle õuduse algne põhjus on Hamasi ja teiste terroriorganisatsioonide tegevus. Iisraeli armee eesmärk ei ole kunagi rünnata rahulikke tsiviilelanikke.