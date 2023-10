Ligi veerand CNG-autosid tuleb detsembrist seisma jätta

See-eest on surugaasipaakidega seotud probleemid potentsiaalselt väga kulukad. „Sain kontrolli kutsuva teate aasta alguses ja teadsin, et tähtaeg on juuni. Mul on üsna uus, 2016. aasta Škoda Octavia, nii et ma ei arvanud, et sellega mingi probleem tuleb,“ rääkis Argo (täisnimi toimetusele teada). Ta läks suvel autoga kontrolli, aga seal selgus, et sõidukit ei lasta läbi, sest kütusepaakidel on roosteplekid. „Öeldi, et seda parandada ei saavat, vaid tuleb uued paagid panna ja see maksab 4500 eurot!“ meenutas Argo oma ehmatust. Argo juhtumis selgus, et õnneks maksab Škoda paakide vahetuse kinni, kuid infovahetus ja paakide tarne võttis aega ja seetõttu saigi Argo oma autoga asjad korda alles nüüd, sügisel.