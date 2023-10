Lauri Läänemets: politseinikud ei ole sotsiaaltöötajad. Nad ei peaks üksi lähisuhtevägivalla juhtumeid lahendama

Esiteks tuleb aru saada sellest, et politseitöötajad ei saa samal ajal olla ka sotsiaaltöötajad. Aastakümneid kestnud kärped on viinud olukorrani, kus riigi ja omavalitsuste võimekus pakkuda sotsiaalset tuge on järjest hapram. Pea iga politseipatrull reageerib oma vahetuse jooksul vähemalt korra lähisuhtevägivallaga seotud väljakutsele ning need on ka kõige kõrgema prioriteetsusega väljakutsed, sest sageli on sellest mõjutatud ka lapsed.

Lisaks teevad politseinikud järelkontrolle veendumaks, et ohvri elu ja tervis ei ole enam ohus. Seetõttu on oluline, et politseinikel, nii patrullpolitseinikel kui ka uurijatel, oleksid piisavad oskused ja teadmised traumakäitumisest, füüsilise ning vaimse vägivalla tuvastamisest ja taasohvristamist välistavatest võtetest.

Uuringut polnud tarvis kellegi töö kritiseerimiseks, vaid tuvastamiseks, mis osas on meil vaja politseinike ja päästekorraldajate teadmisi ja väljaõpet täiendada. Ühest küljest andiski uuring kinnitust, et meil tuleb oma esmareageerijatele pakkuda süsteemsemat ja järjepidevamat koolitusprogrammi.

Samas positiivse külje pealt kinnitas uuring ka seda, et meie politseinikud ja päästekorraldajad tahavad ohvreid paremini aidata. Meie ametnikel on tahtmine olemas – neid on tarvis toetada koolituste ja spetsiaalse väljaõppega.

Erinevalt tavapärasemast esmareageerija operatiivtööst, on lähisuhtevägivalla juhtumid ülimalt keerulised, nõudes lahendamiseks erinevate osapoolte koostööd, aega ja mõistmist. Politsei- ja piirivalvekolledžil kui ka Päästekolledžil on õppekavas ained, kus käsitletakse lähisuhtevägivalda, kuid iga õppeaine vajab regulaarselt uuendamist ning täiendamist.

Ka politseinike motivatsioonile ja moraalile mõjub laastavalt, kui nad peavad korduvalt reageerima samadele väljakutsetele ilma, et mingit päris lahendust kuskilt paistaks.

Selles osas on juba toimunud kohtumised mõlema kolledžiga ning kõik on õppekavade jooksva uuendamise vajalikkuses veendunud. Seega saame siin peagi edusammudest rääkida. Lisaks töötame koos Sotsiaalkindlustusameti, sotsiaalministeeriumi, PPA ning Häirekeskusega, et uuringu tulemustest lähtuvalt teha vajalikke muudatusi ka nende töös.