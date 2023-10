INTERVJUU | Kaire Tamm: ka mehed on lähisuhtevägivalla ohvrid - vaimne vägivald nende suunal võib eskaleeruda füüsiliseks

Põhjus, miks PPA ja häirekeskuse töötajate teadmised on ebaühtlased, võib meie arvates peituda selles, et meie ühiskonnas oleme alles hiljuti jõudnud selleni, et teadmised traumast, selle reaktsioonidest ja mõjust peaksid kuuluma abistavate elukutsete igapäevaste teadmiste pagasisse. PPA ja Ohvriabi vahel on olnud küll erinevaid koolitusi ja seminarisarju, mis puudutavad teadmisi ka LSVst ning traumast, kuid kindlasti võiks selles osas olla rohkem regulaarsust ja süsteemsemat teadmiste jagamist.

Samas on teadmised traumakogemuse mõjust on politseinike seas ebaühtlased - miks see teie arvamusel nii võib olla?

Taasohvristav hoiak on kahtlemata negatiivse mõjuga – nii vägivallast teadaandmisele, märkamisele kui abi otsimisele ja vastu võtmisele. Teame, et abi otsimine on ohvritele endiselt väga raske – sellega kaasneb ikka veel suur häbitunne ja ka hirm. Abistajatena peame andma endast kõik, et selline eneseületus ei saaks n-ö karistada ja ei lõppeks taasohvristava kohtlemisega.

PPA ja Häirekeskus on suured organisatsioonid, kelle personal on läbilõige kogu ühiskonnast ja seetõttu on mõnes mõttes ka loogiline, et nende hoiakud langevad suuresti kokku kogu ühiskonnas levinud LSV-alaste hoiakutega. Meie jaoks on uuring kinnitus, et peame jätkuvalt panustama LSV-alase teadlikkuse tõstmisesse ning hoiakute kujundamisse.

Meie hinnangul on tegemist väga olulise uuringuga, mistõttu tahame avaldada suurt tunnustust siseministeeriumile, kes selle tellis, aga ka vastajatele. Uuringu tulemusi me kindlasti kahtluse alla ei sea, sest neist nähtub meile varasemalt teada olnud tõde, et üldine lähisuhtevägivalla (LSV) alane teadlikkus on jätkuvalt madal ja hoiakud on aeglased muutuma ja seda mitte ainult ühiskonnas, vaid ka abistavates organisatsioonides.

Oleme Ohvriabis loonud e-kursused nii psühholoogilise trauma kui LSV kohta, neist viimast on meie andmete põhjal läbinud pea 130 inimest. Siinkohal loodame, et nii avaldatud uuring kui sellele järgnenud kajastused aitavad tõsta ametite esindajate teadlikkust ning tulevikus ei ole enam ühtegi inimest, kes ei teaks, mis on LSV või sellega kaasnev psühholoogiline trauma. Ootame väga kõiki PPA ja häirekeskuse töötajaid neid kursusi läbima.

Kuidas kommenteerite väidet, et naised kasutavad meeste peal vaimset vägivalda ja provotseerimist, mis omakorda pärsib lähisuhtevägivalla lõppemist?

Abistamisel ei peaks lähtuma soost. See, kes ja mis põhjustel abi vajab, peaks selguma abivajaduse hindamise käigus, kus teadmised traumast ja lähisuhtevägivalla olemusest kahtlemata on toetavad ning kujundavad ka hoiakuid. Siiski ei saa me ignoreerida fakti, et naistevastane vägivald on nii Eestis kui maailmas esikohal ja sooline ebavõrdus nii ajalooliselt kui ka praegusel hetkel on selle taustaks.

Naiste kaitseks loodud rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Liidu direktiivid ja tegevuskavad on loodud põhjusega ja ka Eesti ohvriabisüsteemis on n-ö eriteenused eeskätt naistele (näiteks naiste tugikeskused). Vägivalla ohver on paraku naise nägu ja me ei tohiks seda fakti kuidagi pisendada.

Sealjuures peame tõdema, et ka mehed võivad sattuda LSV ohvriks, kus nende vastu kasutatakse vaimset vägivalda, mis võib eskaleeruda füüsiliseks. On oluline, et nii naised kui mehed julgeksid sellest rääkida ja teaksid, et abi on olemas sõltumata soost.

Mida saab uuringutulemustega ette võtta?

Valitud suund on õige ning me jätkame oma tegevusi ning anname endast parima, et veelgi enam tõhustada koostööd ja koolitamise süsteemi. Siseministeerium uuringu tellijana on võtnud selles teemas juhtrolli ja on meie teada mõtlemas läbi uuringu soovitustele tuginevaid tegevusi.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabis saame jätkuvalt olla PPA-le toetavaks partneriks. Meie e-kursused on loodud kasutamiseks partneritele ning leiame, et spetsialistide kõrval on oluline, et tegevused oleksid suunatud ka laiemale elanikkonnale, sest abistavad organisatsioonid ei ela kuidagi vaakumis. Siin oleme aasta viimastel kuudel kavandamas mitmeid meediakampaaniaid, et vägivallamustreid paremini ära tunda ja ohvriabi võimalusi veelgi enam tutvustada.