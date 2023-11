Salareis Venemaale. Üks mõjukamaid Moldova poliitikuid viibis sõja puhkemise päeval Moskvas

„Kuigi Kremli jõupingutused Moldova 2020. ja 2021. aasta valimiste mõjutamiseks ebaõnnestusid, pingutab Kreml endiselt, et venemeelne valitsus võimule tagasi pöörduks. Nähes, et rahvas ei toeta enam Moldova vana venemeelset poliitilist eliiti, pakkus Gudilini meeskond toetust opositsioonilisele poliitilisele rühmitusele Rahvusliku Alternatiivi Liikumine,“ seisab sanktsioonid kehtestanud USA rahandusministeeriumi teates .

Cebani ja venemeelsete kokkumäng

Sel pühapäeval toimuvatel kohalikel valimistel on Ion Ceban ülekaalukalt kõige populaarsem kandidaat Chişinău linnapea kohale. Viimaste küsitluste järgi ulatub tema toetus kogu valijaskonnast 47%-ni ja nende seas, kes on otsustanud kindlasti valima minna, on see 56%. Cebani MAN-i üldine toetus on siiski umbes 20%.