Finnairi aktsiaid märkides tuleb astuda õigeid samme

Finnair on Soome suurim lennufirma, mis koos oma tütarettevõtetega domineerib Soomes nii sise- kui ka rahvusvaheliste lennureiside vallas. Ettevõtte suurim aktsionär on praeguse seisuga Soome valitsus, kellele kuulub 55,84% aktsiaid. Soome valitsus on juba ka teatanud, et plaanib oma õigusi uute aktsiate märkimiseks täies mahus kasutada.