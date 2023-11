RAAMATUBLOGI: Kui pole linn ega maa...

Linlane on tegelikult üsna harimatu ega tee väikelinnadel, alevitel ja alevikel suurt vahet. Ent ega see lihtne olegi. Alev on tiheasustusega asula, kus Nõukogude Eesti ajal pidi olema 2000 ja nüüd 1000 elanikku, aga samas on 600 asukaga Kallaste linn. Niisiis mine võta kinni.