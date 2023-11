Mirjam Mõttus: oleme kehva iseloomuga rahvas. Meile meeldib parastada ja oleme kadedad

Kaunite vaadete taustal roolides räägib Mirjam sellest, kui rusuvalt on talle kui kolmeaastase poja ja 15-aastase tütre emale mõjunud Iisraelis ja Gazas toimuv. „Meil siin on sealse olukorraga võrreldes kõik ülihästi. Me peame olema tänulikud ja seda endale aina kinnitama. Loodan, et juba Ukraina sõda pööras meid näoga lähedaste poole. Et me hakkasime hindama seda, mis meil olemas on.“ Tema sotsiaalne närv on erk.