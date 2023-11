INTERVJUU | Põim Kama: Isamaa püüab end kahtlemata näidata potentsiaalse valitsuspartnerina

Isamaa on viimastel kuudel ennekõike suutnud müüa ja kasvatada erakonna brändi. Kujunenud soodsatest tingimustest võetakse maksimum – esinetakse meedias, korraldatakse meeleavaldusi, tehakse välireklaami ja lubatakse piltlikult öeldes „meestele viina ja naistele kaineid mehi,“ kui tsiteerida Huko Aaspõllut.

Sellise brändivõimenduse puhul on aga oluline meeles pidada, et muutunud reitingutest ja sõnumitest hoolimata koosneb erakond endiselt samadest inimestest ja põhimõtetest, mis veel hiljuti esindasid mõnevõrra teistsuguseid poliitilisi prioriteete. Ehk bränd võib näida värske, kuid toode on jäänud samaks.