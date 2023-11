Andri Rohtla: Lavly Perlingu soovitused ei toimi. Inimest ei tohi kriminaaluurimise ajaks veel raskemasse olukorda panna

Kõige olulisem on, et kohus saaks teha erapooletu ning põhjendatud otsuse, kas isikule etteheidetud süüdistus on tõendatud või mitte.

Lavly Perlingu on viimaste nädalate sõnavõtte on võimalik mitmeti tõlgendada. Tema viimasest arvamusest jääb mulle näiteks mulje, et peamiseks probleemiks „viimase aja uudiste valguses“ on uurijate ja prokuratuuri puudulik tööriistakast kriminaalasjades. Teisisõnu – jääb jälle mulje - kui kohtuotsus on süüdimõistev, on uurijad teinud head tööd, aga kui kohtuotsus on õigeksmõistev, siis pätid olid liiga kavalad.