RAAMATUBLOGI: Kas tänapäevases jälgimismaailmas on võimalik jäljetult kaduda?

Nagu ikka, on hea raamatu eelduseks põnev ja põletav teema – kena, kui see oleks tänapäeva maailmaga seotud ja puudutaks kõiki – ning selle ümber keritud korralik lugu. „Kao jäljetult“ täidb kõik tingimused.

Kas me teame, kuivõrd Suur Vend meid jälgib? Ehk kuivõrd on meil privaatsust? Kas saame teha sammugi, et SV sellest teada ei saaks? Nüüd pange mõte tööle... Teile tehakse ettepanek kaduda 30 päevaks. Kui kaote nii, et teid ei leita, laotakse kolm miljonit dollarit (eurodes pisut vähem) lauale. Ainult et asjal on üks konks... Kui teid ei leita, jääb jälgimist, jälitamist ja püüdmist korraldav firma ilma üheksa miljardi dollari suurusest lepingust.

Samas tont nende miljarditest, teie elu pole ohus, kuid on selge, et jälitajad teevad kõik võimaliku, et peitunud päevavalgele tirida. Taaskord... Mõelge, kas suudaksite 30 päevaks kaduda?

Eestimaal oleks haihtumine ilmsel võimalik – hiiliksite varem ettevalmistatud soosaarele... Ent USA-s? Seal tahab firma Fusion sõlmida valitsusega lepingu, et leiab iga inimese 30 päeva jooksul, mis tähendab, et ükski kaak ei saaks liiga kaua vabaduses viibida, rääkimata igavesest kadumisest. Demonstreerimaks oma võimekust valitakse välja kümme inimest – pooled profid, pooled amatöörid – kes võivad teenida kolm miljonit. Kui suudavad 30 päeva varjuda.

Kaitlyn Day on raamatukoguhoidja ehk siis eikeegi ning projekti vedajad on veendunud, et paari päevaga on ta leitud. Paraku ei ole, sest Dayl on märksa olulisem asi ajada, kui rikkaks saamine. Eesmärk, nagu teada, pühendab abinõu, eriti kui eesmärk on inimlik ja hingeline, mitte tühine kohvritäis krabisevat.