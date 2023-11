SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Vene vägede kontsentratsioon põhisuundadel on praegu meeletu

Kaotuste dünaamika on Vene okupantidel suur, kuid selles kurnamissõjas pole lõpuks olulised mitte venelaste inimkaotused, vaid ukrainlaste võidud. Ukraina kaitseväejuhataja kindral Zalužnõi on nentinud, et iga enam-vähem normaalse riigi puhul oleks selline kaotuste hulk tähendanud juba sõjategevuse lõppu, kuid Venemaa puhul alahinnati Putini valmidust saata oma rahvast kahurilihaks.