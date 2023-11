JUHTKIRI | Eesti kodanikud ei ole kauplemisobjekt

Fiat justitia ruat caelum – sündigu õigus ka siis, kui taevas alla variseb – on üks põhimõtteid, mis peaks olema kohtusaalides absoluutne. Et isegi kui see on poliitiliselt ka kogu riigile kahjulik, ei tohi kohtunik langetada otsust, mis on ebaõiglane ja seadustega vastuolus.