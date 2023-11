RAAMATUBLOGI: Koloneli Kolgata teekond. Lopsaka fantaasialennu asemel satub lugeja tumedalt mulksuvasse elusegadikku

Teksti tajumise võti

Teoses on kolm peategelast: kolonelist vanaisa, tema tütar ja tütrepoeg, kes kõik jutustavad sisemonoloogina oma loo Macondo väikelinnas toimuvast. Omavahelist otsest suhtlust peaaegu ei olegi. Tegelaste sisekõne on pigem sõnastatud teadvusvoog, kus vilksatavad mineviku kujutluspildid, segunedes parasjagu läbielatavate sündmuste ja väikelinna tumeda tuleviku aimusega. Omamoodi tegelaseks võib pidada ka Surma, mis oma äkilise tulekuga külaelu sündmustiku algatab. Teos algabki surmaga. Macondo nurgapealsest majast leitakse poodu, kellega tuleks midagi ette võtta. Enesetapu on teinud sõja läbi teinud vana arst. Sünge leid lükkab kogukonna tumedalt mulksuvasse elusegadikku.

Mineviku varjud

Raamatu pealkiri „Kõdulehed“ on viide inimlikule mandumisele. Macondo loodustervikliku väikelinna elu pöörab pea peale saabuv banaanifirma oma kaubasadude, lõbustusparkide ja slummide virvarriga, paisates tänavatele mujalt pärit üksikute meeste ja naiste riismeid. Macondo senise eksistentsi terviklikkus lõhutakse, sest sellest ajast peale hakkavad kohalikud end kodutänavatel tulnukatena tundma. Tekkinud lõhestatus neelab terviklikkuse tunde ja külvab hinge umbusu kõdu, mis asub pikkamisi mürgitama pulbitsevat hingejõudu. Macondost saab laastatud tühermaa. Inimeste eluhoiakutesse imbub argus ja hinge kõledus. On jäänud üksnes viimane auväärne mees, kes julgeb otsustada ja vastutada. Vana kolonel...

Vanal kolonelil oli külaheidikust tohtriga, kes elust vabatahtlikult lahkus, eriline suhe. Ta pakkus arstile mõnda aega oma majas peavarju, ent elukogenud mees meenutab kaasüürilist kui veidrat looma ja räägib, kuidas too vaatas naisi himuralt ja ahnete koerasilmadega. Soovi tema läheduses olla polnud. Ometi tundis kolonel eluheidiku vastu mingit erilist lojaalsust. Aimatav on, et mõlemad on läbi teinud sõjaaja ja sel ajal ilmnes tohtri alatu käitumine, sest ta keeldus abistamast haavatud sõdureid, mida „täiendas“ ebaväärikas naistesse suhtumine. Seetõttu sattuski tohter põlu alla. Kokku põrkavad külaelanike halastuseta hukkamõist põlgusväärse ja alatu käitumise üle ja koloneli austav suhtumine. Kolonel tunneb end nurka aetuna, sest on sattunud kibestunud küla viha ja jonni piiramisrõngasse. Ent hoolimata paisunud raevust ja vastuseisust tahab kolonel lahkunu viimse teekonna kombekohaselt korraldada.