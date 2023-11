FOTOD | PÖFF-il taaslinastus Olav Neulandi „Corrida“

Vananev kirjandusteadlane Osvald Rass otsustab pühkida linnatolmu jalgadelt ja kolida oma noore naise Ragnega üksikule saarele, et leida sealt inspiratsiooni ja harmooniat. Suveidülli katkestavad aga kutsumata külalised. Kõigepealt ilmub välja fotograaf Tarmo, Ragne kunagine austaja, siis asub kolmikut piirama pahaendeline pull ja tema järel terve härjakari. Algab corrida, kus selgub, milleks on üks mees valmis oma armastatu nimel.

„Soovisin tuua värskust ja vaheldust meie filmivaatajale, teatud määral muuta liikumissuunda eesti filmis. „Corrida“ ei sisalda harjumuspäraseid elemente. Oleme harjunud, et filmis peavad olema sotsiaalse suunitlusega tegelased, oleme harjunud hea ja kurja proportsioonidega ja sellega, et lõpptulemusena hea võidab kurja. Ainult et nende teemade käsitlus meie poolt on nivelleeritud ja muutunud väga primitiivseks. Nii on tekkinud rida kohustuslikke dramaturgilisi stereotüüpe, keda jälgime, keda viime edasi filmist filmi, varieerime nende stereotüüpidega ja püüame neid elustada läbi inimlike momentide. [---] Meie püüdsime probleeme lahendada läbi inimese psühholoogia, läbi selle muutumise. See oligi üks peapõhjusi, miks sai Teet Kallase romaani poole pöördutud,“ rääkis Olav Neuland 40 aastat tagasi filmi sünniloost.