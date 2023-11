Jevgeni Krištafovitš: sa ei pääse trahvist, kui menetleja leiab toetussõnumist Palestiinale teise tähenduse

Politsei alustas menetlust Vabaduse väljakul meeleavalduses Palestiina toetuseks viie osaleja suhtes, kes karjusid loosungit „From the river to the sea, Palestine will be free“ („Jõest mereni, Palestiina saab vabaks“), tõlgendades nende käitumist rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamisena.