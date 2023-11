Endise peaministri sõnul on Iisraelil jäänud sõdimiseks paar nädalat

Ehkki ekspertide sõnul võtab Iisraelil oma ametliku eesmärgi saavutamine ehk Hamasi hävitamine aega kuid või aastaid, on armeel praktikas märksa vähem aega. Operatsiooni kiirustab tagant rahvusvaheline surve see lõpetada, eelkõige USA ja Euroopa mure suureneva tsiviilohvrite arvu pärast. Samal põhjusel lõpetati ka 2009. ja 2014. aasta Gaza sõda kiiremini, kui Iisraeli sõjaplaneerijad oleksid tahtnud. USA meedia teatel toimub selline survestamine praegu peamiselt kulisside taga (üks osa on sellest USA meediale mitteametlike kommentaaride jagamine), ent see muutub üha konkreetsemaks ja avalikumaks.