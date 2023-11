RAAMATUBLOGI: Sisevaade tõsielusarjadesse ja mõrv. Millised tüübid on valmis end maailma ees paljastama ning kes neist tapetakse?

Kes viitsib lugeda ükskõik, millises lepingus teksti, mis on pandud kirja peenes kirjas, ja seda põhjusega – et keegi seda ei loeks? Nii kogunebki Walesi mägedesse seltskond, osalemaks 10 000 naela eest tõisielusarjas, mille võitja teenib sest summast kümme korda rohkem. Kõik arvasid, et tuleb olla vägev ja vahva ja teistest parem, kuid peen kiri ütles, et sarja produtsendid võivad mängureegleid muuta ja käituda osalejatega omatahetsi.

Ei lähe kaua aega, kui üks osalejatest kaob. Ning peagi tapetakse ka tõsielusarja looja, kusjuures nõnda, et kõigil võimalikel kahtlusalustel on alibi. Ehk siis agathachristielik stoori, milles peab kohalik politseiuurija Ffion Morgan, kel on endagi eluga keeruline hakkama saada, leidma õiged niidid ning mõrvari.

Krimkana on „Valede mäng“ igati loetav, kuid sellel on ka kõvasti lisaväärtust, mille annab sisevaade tõsielusarjadesse. Millised tüübid on valmis end maailma ees paljastama? Vuajeristid? Ullikesed? Rahahädas tüübid? Inimesed, kes on sunnitud tõestama oma vägevust? Ja siis see manipulatsioon... Kas kõik, mis ekraanilt tõsielusarjana välja paistab, on ka tegelikult reaalne või on see mäng, kus lõpptulemus on ette teada?