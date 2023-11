Andre Hanimägi: teismeline Eesti 200 näitab vanemale vennale hambaid

Eesti 200 juhi Lauri Hussari otsus keskenduda riigikogu mitte erakonna juhtimisele on üpriski naeruväärne põhjendus olukorras, kus üks kolleeg on peaminister ja teine siseminister. Vaevalt, et me riigikogulased nüüd sellised rüblikud oleme, et meid on keerulisem kantseldada kui riiki juhtida. Hussari tagasiastumine on hoopis järjekordne samm Eesti 200 eneseotsingute teel, mis peaks eelkõige tegema murelikuks Reformierakonna.