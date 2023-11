Ukraina rahvuskangelasest filmi teinud režissöör: kardan, et sõjad võivad levida

Sel ajal, kui Jossif Stalini käsul küüditati 30 000 eestlast, pandi loomavagunitesse ka peaaegu kogu krimmitatarlaste populatsioon: ligi 200 000 inimest. Nende seas oli pooleaastane Mustafa Džemiljev, kellest hiljem sai krimmitatarlaste rahvusliikumise juht. Ukraina filmitegijad on nüüd suurkujust mängufilmi vändanud. „Hapnikujaama“ maailma esilinastus on neljapäeval Tallinnas ja sel nädalavahetusel linastub see veel PÖFF-il nii Tartus kui ka uuesti pealinnas. LP-ga rääkis filmi režissöör ja stsenarist Ivan Tõmtšenko. Krimmitatarlaste rahvusliku liikumise juhist Mustafa Džemiljevist filmi teinud Ivan Tõmtšenko ei ole küll ise krimmitatarlane, kuid ütleb, et pärast 2014. aasta sündmusi sai vägagi selgeks, miks seda filmi vaja on.