Mart Võrklaev: Margus Allikmaa etteheited mulle on alusetud. Raha, mida ei ole, ei saa ära võtta!

Pidasin toona Reformierakonna delegatsiooni läbirääkijana ning pean nüüd hiljem rahandusministrina ERR-i maja oluliseks kultuuriobjektiks, mistõttu tegin ettepaneku seda kultuurkapitalis riiklikult tähtsa kultuuriehitisena rahastada. Oli teada, et riigikogu poolt kinnitatud nimekirjas on rida objekte, millega on probleeme ja mida ei ole võimalik algses graafikus ette võtta. ERR-i uus maja aga ootab juba ammu oma aega. Minu ettepanek sai esialgu kriitikat ja selle teostamist peeti võimatuks. Kuna pidasin ERR-i maja piisavalt oluliseks ja muudatusi kulka rahastusmudelis tehtavaks, ei taganenud ma oma ettepanekust. Tänaseks on ka aruteludes jõutud arusaamani, et see idee on teostatav ja selleks muudab riigikogu seadust.