Uurisime vallavanem Saarelt, miks lapsed just täna Lihula kooli nimekirja pandi. Vallavanem põhjendas, et saatis esmaspäeval lapsevanematele vastava kirja, teisipäeval oli kohtuistung, kus arutati ka koolikohustuse täitmist, ja sestap oligi tema arvates kolmapäev paras aeg lapsevanematel vastata. „Kohtunik viitas ka mitu korda, et see olukord (kus lapsed ei täida seaduse järgi koolikohustust – M. M.) tuleb lahendada,“ sõnas Saare.