Maris Lauri: pall õpetajatele raha leidmiseks on omavalitsuste käes

See on kujunenud aastatega, ometi pole see vaatamata sõnadele reaalsuseks saanud. Põhjuseid on mitmeid, kuid üldjuhul on need seotud sellega, et otsustajail on olnud tähtsamaid eesmärke või on tulnud ootamatused, mis esialgseid plaane on muutnud.