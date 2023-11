Ukraina sisepoliitikas ja läänega suhtlemises on tajuda nii väsimust kui ka ärritust

30. oktoobril ilmus ajakirjas Time pikk artikkel, kus ajakirjanik Simon Shuster kirjutas siseallikatele viidates, et Zelenskõi polevat valmis sõjalist patiseisu tunnistama. Seejärel ilmusid Economistis kindralstaabi juhi Valeri Zalužnõi intervjuu ja essee, kus öeldi, et sõda on jõudnud esimese maailmasõjaga võrreldavasse patiseisu. Mõlemad artiklid kutsusid presidendibüroos esile ärritatud reageeringu