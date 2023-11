FAKTIKONTROLL | 100-eurosed piparkoogid? Pilt toidupoest kajastab valet kilohinda

Statistika MinuAeg Facebooki postitust on jagatud 137 korda, postitusele on reageeritud 567 korda ja sellele on jäetud 52 kommentaari.

Kaks päeva peale postituse ilmumist kommenteeris selle alla ka Maxima Eesti ametlik Facebooki lehekülg, mis palus postitajal see info eemaldada. „Minu arvamus: kogemata on töötajal sildi tegemisel tulnud kilohind suurelt ja tõenäoliselt kassas annab see toode (Kalevi piparkoogid) õige hinna,“ täiendas Levitaja algset postitust päev peale Maxima kommentaari.

Tänaseks, 14. novembriks, on Levitaja postituse maha võrnud, kuid sama pildi postitas ka lehekülg MinuAeg, mille postitus on siiani üleval ja populaarne.

Faktid

Tegemist on 2020. aastal tehtud pildiga, sellele viitab ka Kalevi piparkoogikastide disain. Tänavus on see hoopis valget värvi. Google’i tagurpidi pildiotsingut kasutades näeb, et esmakordselt jagas sama pilti lehekülg MinuAeg juba 2020. aasta sügisel. Ka toona ei vastanud pildil olev silt piparkookide tegelikule hinnale.

„Piparkooke 100 eurose kilohinnaga meil müügil ei ole ja ei ole olnud ka varem,“ lausus toimetusele Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juhataja Jaanika Terasmaa. Ka tema kinnitas, et tegemist on kahe-kolme aasta taguse pildiga. „On kurb, et see taas levib, sest ilmselgelt eksitab see meie klienti.“

Ei vasta seega tõele ka Levitaja hilisem väidetu, et kilohind võib olla töötaja poolt kogemata suurelt prinditud. Tegemist on kilose kastiga, ehk nii kilohind kui ka kastihind samad.

Probleem tekkis süsteemiveast, mis vale hinna välja printis. „Fotole on jäädvustatud inimlik eksitus, kus toote hinnasildi tegemisel on kasutatud vale toote koodi, mille järgi automaatsüsteem tekitas sildile vale hinna,“ selgitas Terasmaa vea tagamaid.

Otsus: Vale. Pildil olev piparkookide hind ei vasta tegelikule hinnale. Tegemist oli Maxima veaga.