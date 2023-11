Tööandjad: värbamine muutub uuel aastal lihtsamaks

Kui eelmisel sügisel arvas kõigest 5% tööandjaid, et tänavu on töötajaid lihtsam leida, ja üle poolte (54%) kartis personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused muutunud.

Adler lisas, et töövõtjate suurenenud aktiivsus tööturul ja pakutavate ametikohtade arvu vähenemine on konkurentsi märgatavalt suurendanud – vabale ametikohale on tänavu kandideerinud keskeltläbi 39 töövõtjat, koguni 70% rohkem kui aasta tagasi. „Suurim konkurents on praegu turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel konkureerib koguni 72 töövõtjat.“