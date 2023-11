Euroopa Liit esitas eelmisel nädalal Ukrainale kutse liitumisläbirääkimistele ja see on kindel märk, et Ukraina pingutus korruptsiooni rindel on tunnustust väärt. Ülemkohtu reform on käivitunud, kohtunike valikukomisjonid mehitatud inimestega, kes on läbinud karmi kontrolli, korruptsiooni vastu võitlevates asutustes on läbi viidud olulised muudatused, oligarhide mõjuvõimu ja rikkust on oluliselt kärbitud. Need on vaid mõned näited, milles täpselt see võitlus seisneb.