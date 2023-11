RAAMATUBLOGI: Tänapäeva eliitkool... Õpilane ei pea enam õppima ja õpetaja ei tohi õpetada, vaid peab olema MODERAATOR

Kuigi autor kinnitab raamatu lõppsõnas, et Suurlinna Innovaatiline Kool (SIK), mida ta kirjeldab ja tegelased on tema fantaasia vili, siis paraku... Nagu jutud levivad, räägitakse konkreetsest õppeasutusest, aga las ta olla. Tegelikult ei erine üks innovaatilisust täis pumbatud kool – ja neid on Suurlinnas hulgi – vähimalgi määral teisest sarnasest. Ning kogu see kummaline kamp (kui välja jätta iidsed õpetajad, kes olid ametis juba ürgajal), kes kaasaegseid lapsi harivad, kui nii võib väljenduda, võib kuuluda nii ühte kui teise kui kolmandasse (eliit)kooli.