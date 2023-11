KUULA | Miks lastakse kurjategijaid ennetähtaegselt vangistusest välja?

Saates tõstatatakse ka küsimusi psühholoogilisest aspektist – arutletakse, kas ennetähtaegse vabastamise võimalus suunab vangistuses viibivat kurjategijat pingutama ja oma käitumist korrigeerima, et olla tulevikus parem ühiskonnaliige. Ennetähtaegne vabastamine on justkui präänik hea käitumise eest, kuid oluline on maandada ka riskitegurid, seades ennetähtaegselt vabastatule teatud tingimused, mida ta peab näiteks aasta jooksul täitma. Podcast’is otsitaksegi vastuseid küsimustele, kuidas kõige paremal moel muuta vanglast vabastatud inimene tulevikus täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks.